Mark Zuckerberg è in Italia: ieri la visita al Museo Egizio di Torino e pranzo con agnolotti

Mark Zuckerberg è in Italia. Nella giornata di ieri il fondatore e CEO di Facebook ha visitato la città di Torino, fermandosi in alcune delle mete turistiche più rinomate del capoluogo piemontese: dai sarcofagi del Museo Egizio ai portici di via Roma, non disdegnando nemmeno i tesori della cucina locale.

Il pranzo al ristorante del Cambio, noto per i suoi agnolotti piemontesi, e poi la visita ai laboratori di Peyrano, azienda produttrice di cioccolato.

Zuckerberg e sua moglie Priscilla hanno visitato Torino in compagnia di John Elkann. Durante la visita ai laboratori, i coniugi Zuckerberg hanno ricevuto in dono l’Interoperable Hot Chocolate kit, un kit one-off per creare la cioccolata calda Peyrano sia nel mondo fisico sia nel metaverso. «La sfida sarà capire come portare questi incredibili profumi nel metaverso, la tecnologia non è ancora sviluppata così come per l’ottica, ma ci arriveremo».

c’è Mark Zuckerberg qui a Torino. Ha pranzato al Cambio. pic.twitter.com/1rZElFtmq0 — Francesco Canino (@fraversion) May 3, 2022

Insomma, a motivare il viaggio di piacere in Italia sarebbe stata (anche) l’ossessione di Zuckerberg per il Metaverso. Facebook, che oggi ha preso il nome di Meta, ha abbandonato le vesti di social media company per diventare una metaverse company.

Curiosamente, Zuckerberg non ha postato foto del suo viaggio sui social network. Una visita in gran segreto, che tuttavia ha inevitabilmente catturato l’interesse della stampa. Prima di Torino Mark e Priscilla Zuckerberg hanno visitato Siena, mentre in queste ore dovrebbero essere a Milano.