Facebook: gli occhiali smart Ray-Ban Stories registreranno fino a 60 secondi di video

Meta ha avuto modo di recente di migliorare le potenzialità dei Ray-Ban Stories portando i dispositivi anche in Spagna, Austria e Belgio, con il debutto in Francia nella giornata del 14 aprile. Abbiamo a che fare con i dispositivi smart della compagnia che si presentano con diverse interessanti funzioni, fra cui quella di poter registrare addirittura dei video grazie alle due fotocamere da 5 MP poste vicino alle lenti degli occhiali. Adesso, la funzionalità in questione sta addirittura per migliorare.

Oltre che confermare il debutto in nuovi paesi, la compagnia ha infatti annunciato che il limite di 30 secondi che veniva imposto per i filmati è stato ufficialmente raddoppiato, dato che si parla ora della possibilità di realizzare video per 60 secondi totali, grazie a un nuovo aggiornamento del software che verrà rilasciato grazie a un aggiornamento gratuito all’inizio di aprile. Seppur non ci sia ancora una data precisa a cui affidarsi, di sicuro la compagnia non deluderà le aspettative e avremo presto modo di poter sfruttare ancora di più i device.

Ovviamente, resta ancora la possibilità di individuare chi sta utilizzando i device per registrare dei video grazie all’apposito LED che segnala questo tipo di operazioni accendendosi, con il tutto che risulterà ancora più utile per dei contenuti prolungati. Di sicuro, le intenzioni della compagnia di volersi espandere sempre di più in questo settore grazie a migliorie dei dispositivi e lancio anche in altri paesi rispetto a quello iniziale fanno ben sperare in merito al futuro del brand, che potrebbe essere arricchito da nuovi device in futuro e da ulteriori funzionalità pronte a essere integrate negli occhiali.

Non ci resterà che scoprire quindi quando finalmente il nuovo aggiornamento verrà rilasciato di preciso, come anche se l’update in questione conterrà ulteriori contenuti di cui non siamo ancora a conoscenza.