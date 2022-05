Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le foto dal red carpet e dalla Multiverse Experience

In occasione dell’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, volti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web hanno potuto vivere in anteprima la Marvel Multiverse Experience e assistere alla proiezione del lungometraggio diretto da Sam Raimi.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è da oggi nelle sale italiane. Ieri, per celebrare l’uscita del film, volti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web hanno potuto vivere in anteprima la Marvel Multiverse Experience e assistere alla proiezione del lungometraggio Marvel Studios diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige.

Tra gli ospiti, Khaby Lame, Fabio Rovazzi, Manuelito “Hell Raton”, Benjamin Mascolo, Iván Ramiro Córdoba, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Simone Rugiati, Giorgio Rocca, Alvise Rigo, Miguel Gobbo Diaz, Max Angioni, Valeria Graci, Ludovica Sauer, Riki, Mondo Marcio, Eleonora Gaggero, Andrea Damante, Ludovica Bizzaglia, Soleil Sorge, Cosmary Fasanelli, Marco Di Costanzo, Emanuele Ferrari, Favij, Leonardo Decarli, Simone Finetti, Fulvio Marino, Human Safari, Luciano Spinelli, Matt & Bise, DinsiemE, I Soldi Spicci e molti altri ancora.

Pasta Garofalo, partner della Marvel Multiverse Experience, era presente sul red carpet con un Ape Car personalizzato dalla grafica del progetto #TheCookingUniverse, dedicato alla partnership con Marvel, che prevede l’Instagram contest (fino al 28 maggio) di sfide ai fornelli ispirate al nuovo e atteso film Marvel Studios. Il Pastificio Garofalo ha offerto agli ospiti presenti “una pasta dell’altro Universo”: frittate di maccheroni “folli”, dalla classica napoletana alle ricette più bizzarre.

Ad arricchire l’ingresso della Marvel Multiverse Experience, l’opera originale realizzata da Jacopo Camagni, disegnatore italiano per Marvel, che con Panini Comics ha dato vita a un’esperienza di live painting dedicata all’uscita del film.

All’interno della Marvel Multiverse Experience, Hasbro è presente con uno spazio dedicato al mondo Hasbro FAN: la linea per appassionati e collezionisti. I visitatori possono scoprire, vedere – e non solo – i prodotti più iconici della linea Marvel Legends. Il multiverso Hasbro FAN è una dimensione tutta in 2D dove sentirsi catapultati tra vita reale e “cartonizzata”. Il gioco di design tra dimensione 2D ed elementi in 3D fa da cornice a repliche premium in scala 1:1 con il quale impersonare realmente il proprio Super Eroe Marvel preferito.

Pandora ha allestito una room dedicata alla collezione Marvel x Pandora: un’installazione coinvolgente e immersiva che permette agli ospiti di scoprire i dettagli unici dei gioielli ispirati agli Avengers. All’interno della room, inoltre, gli ospiti possono scoprire il super eroe che più li rappresenta testando il filtro Instagram in realtà aumentata disponibile sul profilo @theofficialpandora.

La Marvel Multiverse Experience è arricchita anche dalla presenza di corner interattivi e fotografici di Disney+ e Disneyland Paris.

In occasione dell’uscita del nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la Marvel Multiverse Experience sarà a Milano presso la Torneria Tortona. Fino a domenica 8 maggio 2022 i fan Marvel potranno vivere, per la prima volta in Italia, un percorso immersivo di circa 30 minuti attraverso delle stanze ispirate ai mondi di Doctor Strange e ai momenti più iconici del film.

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron.

