Disney Gallery: The Book of Boba Fett, trailer del documentario

Arriva su Disney+ il documentario Disney Gallery: The Book of Boba Fett, dedicato al backstage del serial sull'iconico personaggio di Star Wars: ecco il trailer.

Disney+ notifica l’arrivo sulla sua piattaforma streaming di Disney Gallery: The Book of Boba Fett con un trailer nuovo di pacca, volto a indicare a tutti i fan dell’intrepido cacciatore di taglie un ottimo modo per passare le ultime ore dello Star Wars Day 2022.

Disney Gallery: The Book of Boba Fett esplora il dietro le quinte della storia del leggendario cacciatore di taglie, tornato su Tatooine con Fennec Shand. Insieme cercano di rivendicare il territorio un tempo gestito da Jabba the Hutt. In questo speciale da circa un’ora, i registi, il cast e la troupe rivelano retroscena inediti, spiegando la tecnologia e gli effetti che hanno dato vita a tutto.

Leggi anche: