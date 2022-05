Star Wars Day 2022: il videomontaggio ufficiale firmato Disney+

Oggi, 4 maggio, non si può fare a meno che augurare “Che la forza sia con te” o, meglio ancora “May the fourth be with you” come si usa ormai da molti anni, per festeggiare con un gioco di parole una delle saghe sci-fi più amate di sempre. Anche Disney+, naturalmente, vuole festeggiare lo Star Wars Day 2022, proponendoci un video montaggio speciale dalla vasta collezione presente all’interno del suo catalogo.

Nel video, infatti, possiamo intravedere scene da tutte e tre le trilogie cinematografiche, ma anche dalle serie tv come The Mandalorian. Non si tratta certo dell’unica iniziativa a tema intrapresa da Disney, che tra le altre cose ha anche lanciato il nuovo trailer di Obi-Wan Kenobi, la serie tv prevista su Disney+ a partire dal 27 maggio e che vedrà Ewan McGregor tornare nei panni del mitico guerriero Jedi.

La storia vedrà Obi-Wan Kenobi affrontare le conseguenze di quel che è successo alla fine di Episodio III, tra cui la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Leggi anche: