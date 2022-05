Twitter: Elon Musk penserebbe a monetizzare i Tweet per aumentare i guadagni

Elon Musk ha di recente confermato la propria acquisizione di Twitter, piattaforma che finalmente a quanto pare nel giro di solamente qualche tempo entrerà pienamente nelle mani dell’imprenditore, che tra le altre cose vorrebbe effettuare dei leggeri cambiamenti all’ecosistema presente. Quanto chiarito fin da subito è che l’obiettivo dell’acquisizione è stato quello di permettere agli utenti di garantire della massima libertà sulla piattaforma, proprio quella che sembrava pronta a venire limitata a Musk stesso per le comunicazioni.

Tuttavia, ovviamente, trattandosi di un’azienda – che è costata anche una fortuna – il piano è anche quello di guadagnare da questo investimento miliardario, sfruttando il social network ormai utilizzato da tutto il mondo al fine di garantirsi delle entrate per via dell’enorme mole di utenti che bazzica sulla piattaforma di giorno in giorno, sfruttando le sue funzionalità. Mentre a quanto pare fra i cambiamenti apportati potrebbero anche esserci dei licenziamenti in vista, come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo, pare che dei nuovi metodo di guadagno saranno da ricercarsi nella presenza dei semplici Tweet stessi.

Un report ha parlato di come sarebbe in arrivo un sistema di monetizzazione proprio dei Tweet, permettendo quindi al social network di ottenere ancora più ricavi. Stando a quanto riportato da Reuters e ripreso da Android Authority, alcuni dei piani di Musk per l’ottenimento di guadagni maggiori sarebbero infatti emersi in rete, anche se all’effettivo c’è da dire che non si tratta in alcun modo di soluzioni già applicate, quanto di possibilità che potrebbero venire valutate e implementate in futuro.

C’è da dire che la monetizzazione dei Tweet riguarderebbe solo alcuni specifici contenuti, che potrebbero avere un costo in denaro per gli embed ad esempio, anche se la situazione non risulta molto chiara. Come anticipato da un Tweet cancellato, potrebbero venire implementati anche dei cambiamenti per la sottoscrizione Blue, con la possibilità di pagare in criptovalute fra le altre cose, riducendo anche i costi.