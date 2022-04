Elon Musk licenzierà dei dipendenti di Twitter?

I cambiamenti che Musk apporterà alla piattaforma di Twitter non sono al momento ancora chiari, ma sappiamo che il noto imprenditore punterà di sicuro sulla libertà di parola degli utenti mentre continuerà a lavorare sulla piattaforma in questione.

Per quel che riguarda però i guadagni, diverse cose potrebbero cambiare, e infatti sembra che Musk potrebbe licenziare dei dipendenti al fine di sistemare le possibilità di guadagno della compagnia, come di recente riportato sulle pagine di Bloomberg.

Al momento non si tratta ancora di informazioni confermate, come spiegato sulle pagine di The Verge, ma c’è da dire che Musk si sarebbe interessato anche a questo possibile aspetto quando ha discusso con le banche della sua grossa manovra, con il Washington Post che ha parlato di come rendere efficiente la compagnia agli occhi delle banche riguarderebbe anche la cessazione di alcuni posti di lavoro.

Ovviamente non tutto è ancora detto, e non sappiamo in quale misura dei cambiamenti come questo potrebbero venire apportati, con l’imprenditore che ha infatti ancora molte pratiche a cui dover far fronte per riuscire ad acquisire come confermato il social network leader nella comunicazione veloce.