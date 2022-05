Peacemaker: in lavorazione uno spin-off su Amanda Waller

HBO Max avrebbe messo in sviluppo una serie TV spin-off di Peacemaker dedicata al personaggio di Amanda Waller.

Dopo il successo della serie TV su Peacemaker, HBO Max ha messo in sviluppo uno spin-off su Amanda Waller che vedrà Viola Davis come protagonista. Secondo quanto rivelato da Variety l’attrice starebbe trattando la sua presenza come protagonista nella serie TV su Amanda Waller.

Il progetto di HBO Max su Amanda Waller vedrebbe la stessa Viola Davis impegnata come produttrice esecutiva. Christal Henry sarà la sceneggiatrice e produttrice esecutiva. La Henry ha lavorato fino ad ora sulla serie limitata Watchmen. Gli altri produttori del progetto saranno James Gunn e Peter Safran. Lo show sarà curato dalla Warner Bros.

Ricordiamo che Viola Davis fino ad ora è apparsa con la sua Amanda Waller in Suicide Squad del 2016, ed in The Suicide Squad del 2021. Il suo character ha fatto un’apparizione anche nella serie TV su Peacemaker.

Proprio il telefilm su Peacemaker avrà anche una seconda stagione. La serie TV vede il “vigilante pacifista” interpretato da John Cena che lotta (a modo suo) per riportare la pace e che è circondato da un ricco cast, composto da Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Chris Conrad (Vigilante), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya) e Rizwan Manji (Jamil).