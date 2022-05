Emergency: il trailer del film di Prime Video in uscita il 27 maggio

Nel maggio di Prime Video segnato dall’arrivo sulla piattaforma streaming della collection dei film di James Bond, il 27 maggio farà il suo esordio anche il lungometraggio originals intitolato Emergency, di cui è stato da poco diffuso il trailer.

La storia è ambientata a Princeton, dove gli studenti Sean (RJ Cyler)e Kunle (Donald Elise Watkins) decidono per le feste di Primavere di fare un giro che li porterà a partecipare a sette diversi party. Ma quello che si doveva rivelare essere un momento di divertimento si trasformerà in un dramma quando i due troveranno nella loro stanza una ragazza svenuta, ed il loro coinquilino Carlos (Sebastian Chacon) ignaro di ciò che è accaduto. Come faranno a convincere la polizia e gli amici della ragazza di non aver nulla a che fare con quella situazione, a maggior ragione considerando che i due sono ragazzi di colore, e la persona svenuta è una bianca?

Il film è diretto da Carey Williams, con la sceneggiatura realizzata da K.D. Dávila. Emergency è ispirato ad un cortometraggio di K.D. Dávila. Gli altri protagonisti del lungometraggio sono Sabrina Carpenter, Maddie Nichols, Madison Thompson e Diego Abraham.