James Bond: i film della saga su Prime Video dal 13 maggio

Prime Video si appresta a lanciare il 13 maggio tutti i film di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre: stiamo parlando del franchise di James Bond, che, dopo che Amazon ha acquisito la MGM, è entrato a far parte della libreria digitale di Prime Video.

Andiamo a vedere i titoli che saranno disponibili dal 13 maggio relativi alla saga di James Bond:

No Time To Die

Spectre

Skyfall

Quantum of Solace

Casino Royale

La morte può attendere

Il mondo non basta

Il domani non muore mai

GoldenEye

007- Vendetta privata

007 – Zona pericolo

007 – Bersaglio mobile

Mai dire mai

Octopussy – Operazione piovra

Solo per i tuoi occhi

Moonraker – Operazione spazio

La spia che mi amava

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro

Agente 007 – Vivi e lascia morire

Agente 007 – Una cascata di diamanti

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà

Agente 007 – Si vive solo due volte

Agente 007 – Thunderball: operazione tuono

Agente 007 – Missione Goldfinger

Agente 007, dalla Russia con amore

Licenza di uccidere

Nel frattempo, dopo l’addio di Daniel Craig alla saga, i produttori del franchise di James Bond sono alla ricerca del nuovo interprete di 007, ma, attualmente, non si vede alcun nome caldo all’orizzonte.

