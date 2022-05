Wonder Twins: cancellato il film DC Comics?

Solo qualche settimana fa venivano annunciati KJ Apa e Isabel May come protagonisti di Wonder Twins, il lungometraggio DC Comics in produzione per HBO Max, ma secondo quanto rivelato da The Hashtag Show il film sarebbe già stato cancellato.

Secondo quanto riferito dagli insider di The Hashtag Show la Warner Bros-Discovery avrebbe deciso di non procedere con la produzione del lungometraggio. I lavori sul set dovevano partire ad Atlanta il 5 luglio, ma, a quanto pare, le riprese non partiranno affatto. La nascita di Warner Bros-Discovery sarebbe all’origine dei cambiamenti che hanno portato anche alla cancellazione di Wonder Twins.

Il film sui Wonder Twins doveva avere Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill come produttori. L’etichetta Temple Hill ha già prodotto la saga di Twilight e Maze Runner. I Wonder Twins sono due gemelli comparsi nella serie animata del 1977 The All-New Super Friends Hour. I personaggi sono apparsi anche sull’albo numero 7 The Super Friends.

I due gemelli sono dotati di diverse capacità, tra le quali quelle di trasformarsi in animale (questo è un potere che appartiene a Jayne), ed in diverse forme di acqua (questo è un potere di Zan). I Wonder Twins sono apparsi anche in Teen Titans Go!, Smallville e The Flash.