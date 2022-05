Motorola: nuovo indizio sullo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1+

Lo Snapdragon 8 Gen 1+ sarebbe vicino, e Motorola potrebbe includere a breve il SoC nel suo dispositivo nel giro di non troppo tempo, come suggerito dalla compagnia.

Non sono mancati di recente dei report che anticipavano l’esistenza del nuovo smartphone Motorola Frontier, dispositivo della compagnia che dovrebbe risultare uno dei primi a sfruttare le potenzialità dei SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus, di cui si chiacchiera ormai da tempo ma che all’effettivo non sono ancora stati annunciati in via ufficiale da parte di Qualcomm come leggero upgrade rispetto ai chip già presenti sul mercato.

Il General Manager del dipartimento di business della telefonia mobile di Lenovo ha ancora una volta suggerito con un indizio il debutto del dispositivo in questione, visto che ha mostrato un telefono Motorola in una foto caricata su Weibo.

Il dispositivo in questione all’effettivo non è ancora stato svelato a quanto pare, e potrebbe trattarsi del nuovo dispositivo con all’interno lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus e con supporto alla ricarica rapida a 125 W.

Ovviamente, il gioiellino in questione dovrebbe venire annunciato in seguito a una comunicazione ufficiale di Qualcomm, di sicuro pronta a svelare la sua lineup nel giro di non troppo tempo, che dovrebbe essere composta anche dalla nuova e chiacchierata generazione 1 della serie 7, stando a quanto anticipato fino a oggi da molti report giunti in rete.