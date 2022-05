Apple annuncia nuove bottiglie smart, ma non ancora per l’Italia

Apple ha avuto modo di annunciare un dispositivo particolarmente interessante per quel che riguarda alcuni mercati, con un debutto in Italia che ovviamente – nonostante non ci siano ancora dettagli in tal senso – potrebbe avvenire in futuro, magari se i dispositivi in questione avranno successo con questo debutto limitato. Stiamo parlando di vere e proprie bottiglie intelligenti che prendono il nome di Hidrate Spark e che risultano compatibili con l’app Salute.

L’obiettivo è quello di permettere agli utenti di acquistare una bottiglia d’acqua diversa da tutte le altre, anche se ovviamente pensata per lo stesso fine, ma che ha anche modo grazie a dei sensori e alla possibilità di comunicare con i telefoni di fornire anche delle interessanti funzionalità aggiuntive. Questa permette infatti di tracciare la quantità di acqua che viene consumata da parte degli utenti, informandoli anche di bere a intervalli regolari in base alle necessità di ognuno.

Si tratta di due nuovi modelli, che prendono il nome di Hidrate Spark Pro e Hidrate Spark Steel Pro. Non ci sono al momento dettagli precisi in merito alle funzionalità di ognuna, anche se si parla già della possibilità che venga incluso un sistema per tenere i liquidi all’interno alla stessa temperatura di quando li si inserisce per tutto il giorno. Per quel che riguarda i prezzi, si parte da circa 80 dollari.

Non è raro che Apple applichi ovviamente dei prezzi alquanto alti per i suoi dispositivi premium e di fascia alta, anche se in questo caso si parla ovviamente di una serie di bottiglie intelligenti che non saranno utili per tutti gli utenti, e si presentano con l’obiettivo di accontentare dei target specifici. In questo caso, fra design e funzionalità presenti, le possibilità sono davvero tante e di sicuro il tutto potrà risultare interessante per un target sempre maggiore.