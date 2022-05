Guardiani della Galassia: finite le riprese dell’Holiday Special

01—Mag—2022 / 11:03 AM

James Gunn ha rivelato su Twitter di aver concluso le riprese dell’Holiday Special dei Guardiani della Galassia durante questa settimana, mentre manca solo una settimana per concludere con i lavori sul set dei Guardiani della Galassia vol.3.

La fine delle riprese dei Guardiani della Galassia vol.3 rappresenta un importante passo in avanti delle produzioni del Marvel Cinematic Universe, considerando che il film di James Gunn uscirà nelle sale cinematografiche il 5 maggio 2023.

Tutto ciò nel periodo in cui sono state spostate le date di distribuzione di The Marvels e di Ant-Man 3. Proprio il ritardo di produzione del secondo capitolo di Captain Marvel ha portato allo scambio di date d’uscita con Ant-Man 3, che arriverà al cinema a febbraio 2023, mentre The Marvels uscirà a luglio.

