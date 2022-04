The Marvels e Ant-Man 3: i nuovi film della Marvel sono stati scambiati di data

I Marvel Studios e la Walt Disney Company hanno annunciato il posticipo di The Marvels e lo scambio di date con Ant-Man 3. Il sequel di Captain Marvel anziché arrivare nelle sale cinematografiche a febbraio 2023, uscirà nell’estate dello stesso anno, e viceversa accadrà con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La data precedentemente stabilita per la distribuzione di The Marvels era quella del 17 febbraio 2023, mentre la nuova data sarà quella del 28 luglio 2023. Ant-Man and the Wasp: Quantumania doveva invece uscire il 28 luglio 2023 ed è stato anticipato al 12 febbraio 2023.

Secondo gli insider la decisione nasce dal fatto che il terzo capitolo di Ant-Man si trova più avanti con la fase di sviluppo e produzione. Il lungometraggio con Paul Rudd sembra infatti essere già alla fine delle riprese, mentre The Marvels è ancora nel pieno dei lavori sul set.

Tra le altre uscite Marvel del 2023 ci saranno anche Guardiani della Galassia vol.3 che verrà distribuito il 5 maggio. Per quanto riguarda i collegamenti di questi lungometraggi possiamo dire che il terzo capitolo di Ant-Man sarà collegato con la serie TV Loki, mentre il secondo film di Captain Marvel avrà dei collegamenti con WandaVision, considerando che nel telefilm è presente Teyonah Parris nei panni della versione adulta di Monica Rambeau.