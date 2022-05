Gary Oldman sta pensando al ritiro dalla recitazione

Anche gli attori vanno in pensione. Considerando che la recitazione è uno di quei mestieri che permette di ottenere una longevità pressoché a vita, stanno aumentando gli attori che decidono ad un certo punto della carriera di smettere: è successo con Michael Caine, Jim Carrey sembra essere vicino a questa decisione, e ultimamente anche Gary Oldman ne ha parlato.

In un’intervista per Deadline l’interprete Gary Oldman ha parlato del suo ritiro come “un qualcosa all’orizzonte”. E per motivare questa sua possibile decisione l’attore ha raccontato le fatiche dei lavori sul set. Ecco le sue parole:

Quando ho lavorato a L’Ora più Buia ho fatto 63 sedute di make-up, lavorandoci per 54 giorni. In quei casi ti accorgi che la tua giornata di lavoro deve ancora iniziare, ma prima di girare hai già fatto tre o quattro ore di trucco. Sono arrivato a 64 anni, e sto pensando che i miei giorni in cui sto tre o quattro ore seduto su una sedia per prepararmi al trucco stanno per finire.

Ricordiamo che Gary Oldman ha partecipato di recente a Slow Horses, la serie TV di Apple disponibile sulla piattaforma streaming.