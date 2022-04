Jim Carrey annuncia il ritiro dalle scene del cinema: “Ho fatto abbastanza”

In maniera casuale, durante un'intervista per Sonic 2 – Il film, il mitico Jim Carrey ha affermato di voler abbandonare la recitazione.

No, non è un pesce d’aprile, anche se vorremmo lo fosse. Jim Carrey ha affermato, con una certa nonchalance, di volersi ritirare dalle scene. Lo ha fatto all’interno di un’intervista rilasciata in occasione del lancio di Sonic 2 – Il film, in modo praticamente casuale.

Durante l’intervista, la giornalista di Access riferisce all’attore canadese che Dolly Parton la vorrebbe nel suo biopic. Carrey si dice molto contento della cosa, ma che si sta ritirando dalla carriera…

Be’, sto andando in pensione. Sì, probabilmente. Sono piuttosto serio.

All’incredulità della sua interlocutrice, Carrey ha risposto

Dipende. Se gli angeli mi portano una qualche sceneggiatura scritta con inchiostro dorato che mi trasmette il fatto che sarebbe davvero importante per la gente vedere quel film, potrei continuare su questa strada, ma sto prendendomi una pausa.

Mi piace molto la mia vita pacifica e mi piace molto dipingere e amo molto la mia vita spirituale e sento che – e questo è qualcosa che potresti non sentire mai più da un’altra celebrità, finché il tempo esisterà – che ho abbastanza. Ho fatto abbastanza. Sono abbastanza.

Carrey sembra serio e sereno mentre lo dice, non ha l’aria di essere uno scherzo o un’ipotesi, ma dice anche che sta prendendosi “una pausa” quindi chissà, potrebbe tornare sulle scene, prima o poi.

