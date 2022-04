RTX 4090 Ti in arrivo con 46 GB di VRAM?

Stando a quel che sappiamo per via dei moltissimi rumor emersi nel corso delle ultime settimane, nel corso di non molto tempo dovremmo vedere le schede video NVIDIA RTX 4090 Ti arrivare sul mercato, le quali dovrebbero presentarsi assieme alla nuova serie di RTX 4000 nota fino a questo momento come Ada Lovelace, per via della propria nuova architettura pronta a superare le Ampere.

Il noto leaker Kopite7Kimi, come riportato sulle pagine di PCGamesN, ha parlato della possibilità che il colosso stia pensando a una variante della nuova scheda video top di gamma pronta a superare ogni limite, la quale dovrebbe infatti addirittura arrivare a utilizzare due connettori da 16 PIN, per un totale di 32, con all’interno il chip AD102 e una design enorme. La GPU dovrebbe offrire un totale di 46 GB di VRAM GDDR6X, il doppio rispetto a quanto si presume che la versione base abbia modo di offrire.

Purtroppo non ci sono solamente belle notizie, dato che questa variante particolarmente performante, stando al leaker, avrà modo di consumare fino a 900 W, cifra a dir poco enorme che comporterebbe – nel caso in cui venisse confermato – la necessità di cambiare alimentatore per moltissimi utenti. Altre informazioni del leaker riguardano RTX 4080 e RTX 4070, che dovrebbero usare nel primo caso i chip AD103 e nel secondo gli AD104.

C’è comunque da dire che mentre siamo in attesa del reveal ufficiale dei nuovi dispositivi, resta probabile che il nuovo gioiellino avrà modo di presentarsi al pubblico solamente in un secondo momento, arrivando quindi come versione speciale solamente in seguito al debutto della serie principale. Non resta quindi che attendere novità ufficiali in tal senso da parte di NVIDIA, considerando che al momento abbiamo a che fare con voci di corridoio tutt’altro che confermate.