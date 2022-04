Da Android all’iPhone per la prima volta, Apple festeggia il numero record di nuovi clienti

Nonostante la congiuntura economica sfavorevole, Apple ha chiuso un altro trimestre da record. In aumento gli utenti che hanno scelto di passare da Android ad iOS.

29—Apr—2022 / 11:33 AM

Apple continua ad essere inarrestabile, nonostante la congiuntura economica che ha azzoppato pressoché ogni altro colosso del tech (da Netflix ad Amazon). Durante il primo trimestre del 2021, Apple ha generato ricavi per 50,57 miliardi di dollari solamente dalla vendita degli iPhone — un dato in crescita del 5,5% rispetto al Q1 dell’anno scorso.

Non è l’unico risultato da festeggiare: durante la conferenza stampa, Tim Cook ha spiegato che nel corso del trimestre appena concluso Apple ha notato un importantissimo afflusso di nuovi clienti. Un piccolo esodo di utenti che da Android hanno scelto di passare ad iOS, acquistando un iPhone per la prima volta. Il CEO di Apple non ha fornito informazioni dettagliate, ma si è limitato a parlare di una ‘crescita a doppia cifra’. Nello stesso periodo, molti clienti Apple hanno scelto di cambiare il loro smartphone passando ad un iPhone di nuova generazione.

Meno bene le vendite degli iPad: diminuite del 2%, nonostante l’arrivo dei primi iPad Air con chip M1. Tim Cook ha spiegato che il calo delle vendite probabilmente dipende dai problemi della catena di approvvigionamento. Basti pensare che se si cerca di acquistare un iPad Air oggi, in media bisognerà aspettare almeno un paio di mesi per la consegna.

Bene anche la divisione servizi: i ricavi generati dall’App Store e dai molti abbonamenti dell’azienda (da Apple Music ad iCloud) sono cresciuti del 17,28%, a quota 19,82 miliardi di dollari — superando in questo modo le aspettative degli analisti.