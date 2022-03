iPad Air: gli M1 hanno le stesse performance degli iPad Pro

Per fortuna, Apple ha avuto modo con i suoi nuovi iPad Air di portare in campo le stesse performance viste con gli M1 presenti negli iPad Pro.

Dei benchmark relativi ai nuovi iPad Air sono arrivati in rete, e hanno mostrato che Apple ha avuto modo di portare la piena potenza dei SoC M1 che abbiamo già visto su diversi altri dispositivi. Parliamo di dispositivi che abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo che trovate a questo link, proprio quelli che si sono presentati nel corso del nuovo evento della compagnia con all’interno un nuovissimo SoC targati Apple, e che come confermato hanno modo di offrire le stesse performance che questo ha presentato su ulteriori piattaforme.

Troviamo per quel che riguarda il chip la stessa frequenza di 3,2 GHz che si è vista negli iPad Pro, almeno stando alla nota piattaforma Geekbench 5, con quindi le stesse performance che questi ultimi offrono ormai da tempo. Nonostante un netto miglioramento rispetto alla scorsa serie, i nuovi Air hanno mostrato il punteggio in single core di 1.700 e in multi core di 7.200, risultando quindi pronti come anticipato a presentarsi con delle potenzialità da non sottovalutare, seppur non allo stesso livello degli altri Apple Silicon confermati dalla compagnia.

L’assenza di un downlock ha permesso una parità che non era in fondo così prevedibile, visto che per necessità dei dispositivi abbiamo già visto la compagnia optare per questo tipo di soluzioni al fine di rendere i sistemi maggiormente stabili, pur sacrificando le performance in minor parte, il che a quanto pare non è stato necessario per i nuovi gioiellini.

Con i preordini che sono iniziati, come abbiamo avuto modo di approfondire nel seguente articolo, i dispositivi arriveranno nelle case degli utenti a partire dalla giornata del 18 marzo, durante la quale avremo finalmente modo di scoprire di più in merito alle performance sul campo dei dispositivi grazie alla prova sul campo da parte degli utenti in tutto il mondo.