iPad Air: Apple annuncia un nuovo modello con M1

Nel corso del nuovo evento Apple c'è stato posto anche per un redesign dell'iPad Air, annunciato in via ufficiale da parte del colosso di Cupertino.

Non poteva mancare durante l’evento Apple di marzo anche un nuovo iPad Air, dispositivo che come confermato in via ufficiale si presenta con un nuovo design rispetto al modello visto nel corso del 2020. Si parlava ormai da tempo del fatto che il dispositivo sarebbe stato annunciato dalla compagnia, con SoC M1 all’interno e supporto al 5G, e per fortuna la compagnia non ha avuto modo di deludere gli utenti in tal senso.

Si parla nello specifico di performance grafiche fino a 2 volte più veloci, con la possibilità per il dispositivo di offrire performance fino a 2 volte migliori rispetto agli stessi dispositivi con Windows nella stessa fascia di prezzo. È stato infatti anche confermato nel corso della conferenza che non abbiamo a che fare solamente con un dispositivo pensato per ambienti lavorativi, visto che grazie alla potenza del SoC inserito si ha modo di far girare con ottimi risultati tutti i giochi mobile, fruendo quindi di un’esperienza di qualità.

Non poteva mancare ovviamente iPad OS, con diverse nuove funzionalità pronte a rendere l’esperienza degli utenti decisamente migliori, oltre che particolarmente veloce grazie alle funzionalità presenti. Fra le migliori novità è stata anche confermata la possibilità di caricare delle applicazioni direttamente dal proprio dispositivo, con opzioni di ogni tipo da considerare.

Per quel che concerne la fotocamera frontale, Apple ha avuto modo di confermare un sensore principale da 12 MP che si presenta con tecnologia ultrawide e permette con ottima qualità di dar vita a ottime chiamate e foto, risultando quindi molto professionale anche per questioni lavorative.

Grazie al nuovo design, il colosso di Cupertino ha avuto modo di mostrare un dispositivo decisamente svecchiato rispetto a quanto visto in passato, seppur non ci siano all’effettivo grosse differenze rispetto all’ultimo modello già in commercio, SoC e nuovo design a parte ovviamente. Anche questo prodotto, risulta particolarmente ecosostenibile e realizzato con materiali riciclati.

È stato confermato il prezzo di 599$ per la configurazione da 64 GB + 256 GB, con preordini aperti da venerdì e lancio il 18 marzo.