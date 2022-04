Netflix maggio 2022: le serie TV ed i film in arrivo sulla piattaforma streaming

Per maggio 2022 su Netflix sono in arrivo film e serie TV molto attesi, su tutti possiamo menzionare la quarta stagione di Stranger Things e la terza stagione di Love, Death & Robots. Ma, tra le produzioni originali della piattaforma possiamo citare anche il lungometraggio con Bill Skarsgard intitolato Clark.

Ecco il video che presenta le novità di Netflix per maggio 2022.

Mentre qui sotto trovate l’elenco di tutti gli appuntamenti con le relative date di uscita:

04/05 The Circle USA Stagione 4

04/05 Summertime Stagione 3

05/05 Il Pentavirato

05/05 Clark

09/05 Non succede, ma se succede

11/05 Brotherhood Stagione 2

12/05 Blindspot Stagioni 1-5

13/05 Cheerleader per sempre

18/05 Che fine ha fatto Sara? Stagione 3

18/05 La famiglia ideale

18/05 L’amore nello spettro USA

18/05 DI4RI

19/05 L’abbinamento perfetto

20/05 Love, Death & Robots Volume 3

27/05 Stranger Things Stagione 4 Volume 1

Non mancano tra le proposte di Netflix anche produzioni italiane come la terza stagione di Summertime, la serie televisiva che incrocia l’estate con i tormenti delle nuove generazioni. E per quanto riguarda i contenuti non originali il 9 maggio sarà disponibile Non succede, ma se succede, il film commedia con Seth Rogen e Charlize Theron.

Chiaramente l’attenzione degli appassionati di serie TV è tutta focalizzata al 27 maggio, data in cui sarà disponibile la prima parte della quarta stagione di Stranger Things.