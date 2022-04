Clark: il trailer ufficiale del film Netflix con Bill Skarsgard

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Clark, il lungometraggio della piattaforma streaming che vede protagonista Bill Skarsgard nei panni di un rapinatore, di nome Clark Olofsson. Il lungometraggio è ispirato a verità e bugie del famigerato Clark Olofsson, il rapinatore di banche svedese che ha dato origine all’espressione “sindrome di Stoccolma”.

Ecco il trailer di Clark.

Questa è la descrizione del film proposta dalla piattaforma streaming Netflix:

Clark è diretto da Jonas Åkerlund e vede come protagonista Bill Skarsgård nel ruolo di Clark Olofsson, il famigerato rapinatore di banche svedese che ha dato origine all’espressione “sindrome di Stoccolma”.

La presenza nel lungometraggio come protagonista di Bill Skarsgård attirerà l’attenzione del pubblico, considerando che stiamo parlando dell’interprete che si è prestato per vestire i panni di Pennywise nei lungometraggi che hanno portato per la prima volta al cinema la storia di IT, tratta dal romanzo di Stephen King.

Bill Skarsgård ha già fatto parte di progetti lanciati da Netflix, come nel caso del lungometraggio intitolato Le Strade del Male, uscito nel 2020 per la regia di Antonio Campos, e con Tom Holland come co-protagonista.

Clark sarà disponibile dal 5 maggio sulla piattaforma streaming Netflix.

