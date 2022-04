Summertime 3: il trailer della stagione finale della serie Netflix

Netflix Italia ha diffuso il trailer ufficiale dedicato a Summertime 3, la serie TV che arriverà sulla piattaforma streaming a maggio. Questa è la descrizione che accompagna l’uscita del filmato: “Pronti a tornare sulle spiagge di Cesenatico per l’ultima volta? I ragazzi di Summertime in questa stagione affronteranno scelte importanti e dovranno capire chi vogliono essere”.

Qui sotto trovate il trailer di Summertime 3.

Ecco la descrizione del telefilm:

L’ultima estate prima dell’età adulta è fatta di scelte per tutti, anche per i ragazzi di Summertime che si troveranno davanti a diverse strade e dovranno capire quale prendere. Summertime stagione finale in arrivo il 4 maggio, solo su Netflix.