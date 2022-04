iPhone 14 Pro e Pro Max: Apple avrebbe ridotto le cornici

Apple potrebbe aver ridotto le dimensioni delle cornici di iPhone 14 Pro e Pro Max, come da poco emerso in rete, seppur il tutto non sia ancora ufficiale.

Stando a quanto di recente riportato per quel che riguarda il mondo Apple, il colosso di Cupertino potrebbe aver optato per dei grossi cambiamenti ai suoi iPhone 14 Pro. Parliamo nello specifico di dispositivi che dopo anni in cui gli iPhone X hanno “dettato” il nuovo design, potrebbero presentarsi con un notch del tutto assente, visto il nuovo design con doppio foro, e a quanto pare anche i bordi potrebbero risultare maggiormente sottili.

Stando ai recenti render in CAD emersi, come ripreso sulle pagine di GizChina, il colosso starebbe puntando all’idea di offrire dei device quasi senza cornici. Non parliamo ancora di una riduzione più di tanto importante, a cui la compagnia non sta verosimilmente neanche puntando, ma sembra che comunque il risultato sarà sufficientemente diverso da farsi notare dagli utenti. A “costringere” la compagnia ad optare questo tipo di stile potrebbe essere stato il design delle fotocamere formato da punch-hole più pillola di cui si parla ormai da mesi, forse il pretesto giusto per offrire degli ulteriori cambi al design alquanto sostanziali.

Stando a quel che sappiamo, i dispositivi Pro della serie 14 dovrebbero offrire un design da 6.7 pollici, con i Max e base che invece opterebbero per 6,1 pollici totali. C’è comunque da dire che il nuovo design pronto a sostituire il notch potrebbe venire incluso solamente nei due modelli pro della serie, e di conseguenza è probabile che solamente i device Pro abbiano delle cornici sottili, con i primi due device della serie pronti a inseguire forse il solito design.

Fra le altre possibili novità emerse c’è anche la presenza di SoC A16 Bionic presente in tutti i modelli della nuova serie di iPhone 14, seppur potrebbe trattarsi di una versione leggermente rivisitata degli A15 Bionic, ne abbiamo parlato qui.