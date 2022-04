iPhone 14: leak avrebbe svelato tutte le colorazioni

Come ogni anno, nel corso del mese di settembre, Apple dovrebbe avere modo di rilasciare i suoi nuovi iPhone, dispositivi di volta in volta particolarmente attesi e su cui non si fa altro che speculare per mesi interi. I vari leak e rumor non riguardano però nello specifico solamente le funzionalità dei nuovi gioiellini che vengono rilasciato, visto che si parla anche in questo caso delle possibili colorazioni che questi presenteranno.

Un leak arrivato sulla piattaforma di Weibo, come approfondito sulle pagine di PhoneArena, avrebbe infatti svelato quali saranno le colorazioni, anche se non si parla ovviamente di informazioni confermate ed è bene aspettare risposte ufficiali di Apple al fine di saperne di più. Va però precisato che anche il noto utente ShrimpApplePro ha avuto modo di confermare quanto riportato, e di conseguenza è possibile che le informazioni si rivelino in fin dei conti corrette.

Stando ai rumor, i dispositivi arriveranno con le colorazioni mezzanotte, starlight, rosso, blu e un nuovo viola per quel che riguarda le versioni base. Lo stesso varrebbe per gli iPhone 14 Max, con invece i due modelli Pro che dovrebbero presentare i colori grafite, argento oro e anche in questo caso il nuovo viola. Il tutto si basa sulla possibilità che Apple non produca più degli iPhone mini, scegliendo invece al posto della configurazione meno costosa che si fa vedere da molteplici anni i Max, di cui si chiacchiera ormai da molteplici mesi.

C’è da dire che la presenza del colore viola, del tutto nuovo, potrebbe risultare particolarmente interessante, con Apple che in diversi casi ha deciso di non esitare nello sperimentare con nuovi tipi di aggiunte come questa, e che ancora una volta potrebbe avere modo di sorprendere gli utenti attraverso la gradita sorpresa, ancora in ogni caso da confermare.