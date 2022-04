The Nun 2: confermato lo sviluppo del film sequel per il Conjuring Universe

La Warner Bros. ha approfittato del CinemaCon per lanciare alcune anteprima e fare un paio d’annunci, e tra questi c’è la conferma dello sviluppo di The Nun 2. Si tratta di uno dei titoli che fanno parte del Conjuring Universe.

Lo sviluppo di The Nun 2 sarà, per il momento, l’unico progetto che farà proseguire l’universo di The Conjuring. Ricordiamo che l’anno scorso è stato distribuito il lungometraggio The Conjuring – Per Ordine del Diavolo, il terzo capitolo della saga.

L’anno scorso la protagonista Bonnie Aarons aveva parlato della possibilità di lavorare nuovamente a The Nun. Ecco le sue parole a riguardo:

Accendo una candela ogni giorno per alimentare questa speranza. Vorrei tornare a indossare quell’abito. Ho adorato lavorare al film, e mi sono trovata benissimo con il cast e con la squadra di lavoro. Devo ancora vedere cosa hanno scritto per il sequel, e spero che entri ancora più in profondità nella storia del demone. Credo che si tratti di un essere che proviene dalle viscere dell’inferno. Vedremo di cosa si tratterà. Si tratta di un progetto della Warner Bros, perciò c’è da aspettarsi qualcosa di grandioso. E poi ci sta lavorando la New Line Cinema, loro sanno come fare un grande film.

Nel 2019 per The Nun 2 è stata affidata la sceneggiatura ad Akela Cooper, mentre alla Aarons è stato nuovamente assegnato il ruolo del demone Valak, per una produzione affidata a James Wan e Peter Safran.