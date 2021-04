The Nun 2: Bonnie Aarons parla del sequel

La protagonista di The Nun ha parlato di The Nun 2, ed ha spiegato il potenziale del sequel del film horror.

Nonostante la critica non abbiamo molto apprezzato The Nun, i 365 milioni di dollari incassati dal lungometraggio hanno portato la Warner Bros a pianificare The Nun 2, un film sequel di cui si sa ancora poco. Ma, di recente, la protagonista Bonnie Aarons ha parlato del progetto.

Ecco le parole di Bonnie Aarons su The Nun 2:

Accendo una candela ogni giorno per alimentare questa speranza. Vorrei tornare a indossare quell’abito. Ho adorato lavorare al film, e mi sono trovata benissimo con il cast e con la squadra di lavoro. Devo ancora vedere cosa hanno scritto per il sequel, e spero che entri ancora più in profondità nella storia del demone. Credo che si tratti di un essere che proviene dalle viscere dell’inferno. Vedremo di cosa si tratterà. Si tratta di un progetto della Warner Bros, perciò c’è da aspettarsi qualcosa di grandioso. E poi ci sta lavorando la New Line Cinema, loro sanno come fare un grande film.

Nel 2019 per The Nun 2 è stata affidata la sceneggiatura ad Akela Cooper, mentre alla Aarons è stato nuovamente assegnato il ruolo del demone Valak, per una produzione affidata a James Wan e Peter Safran.