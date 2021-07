The Conjuring – Per ordine del Diavolo: i primi dieci minuti online, gratis

Per promuovere l'uscita in Digital Download di The Conjuring – Per ordine del Diavolo, Warner Bros ha rilasciato i primi dieci minuti della pellicola.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo arriva in home premiere da martedì 6 luglio: per chi fosse curioso di scoprire il nuovo film della saga creata da James Wan Warner Bros. ha pubblicato su YouTube una speciale preview con i primi dieci minuti di pellicola.

Il film sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e unicamente per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity.

Si tratta non solo del terzo capitolo della saga, ma anche dell’ottavo film di questo universo narrativo, che attualmente comprende anche tre episodi di Annabelle, The Nun – La vocazione del male e La Llorona – Le lacrime del male. Un franchise horror tra i più solidi degli ultimi anni, ispirato a persone realmente esistite e a misteri che hanno tormentato, negli anni, molti appassionati del soprannaturale.

Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, sotto la direzione di Michael Chaves, che va a sostituire il nume tutelare della serie James Wan, qui solo in veste di produttore. Fanno parte del cast anche Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

Questa la sinossi ufficiale:

“The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo” narra un’agghiacciante storia di terrore,

omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

