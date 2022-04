Coyote vs Acme: rimossa la data d’uscita del film con John Cena

La Warner Bros. ha annunciato la data d’uscita del film su Barbie con Margot Robbie, che arriverà nelle sale cinematografiche il 21 luglio 2023. Si tratta di una data di distribuzione che ha portato delle ripercussioni per un altro titolo: stiamo parlando di Coyote vs. Acme, il lungometraggio con John Cena che non ha più una data d’uscita fissata.

Il 21 luglio 2023 era la data di distribuzione fissata proprio per Coyote vs. Acme, ma al posto del film Looney Tunes è stata stabilita l’uscita del lungometraggio con Margot Robbie su Barbie, e per questo motivo Coyote vs Acme non ha più, al momento, una data di distribuzione.

Al centro di Coyote vs. Acme ci sarà il personaggio di Willy il Coyote che, dopo i suoi fallimenti con i prodotti Acme, decide di fare causa alla società. Willy se la dovrà vedere in questa situazione con il boss interpretato da John Cena, ma l’amicizia che nascerà tra il cartone ed il suo avvocato aumenterà la loro determinazione nel vincere questa causa. Ad affiancare John Cena nel cast ci sarà anche la presenza dell’interprete Will Forte.

A produrre il progetto ci saranno Chris DeFaria e James Gunn.