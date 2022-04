Barbie: la prima immagine di Margot Robbie nel film

La Warner Bros. ha rivelato la prima immagine del film su Barbie con Margot Robbie protagonista, che mostra la stessa interprete nei panni dell’iconica bambola. Il lungometraggio uscirà nelle sale cinematografiche il 21 luglio 2023.

Ecco la prima immagine di Barbie.

Mentre Margot Robbie sarà Barbie, Ryan Gosling farà Ken, e ci sarà anche Will Ferrell. Nel film ci saranno Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou. Mentre la regia è stata affidata a Greta Gerwig. La Gerwig scriverà la sceneggiatura assieme a Noah Baumbach.

Margot Robbie, oltre a fare da protagonista, produrrà il progetto con la sua compagnia, la LuckyChap Entertainment, supportata da Tom Ackerley. Tra gli altri produttori sono inclusi Robbie Brenner, che lavorerà per Mattel, e David Heyman di Heyday Films. E ci saranno anche come produttori esecutivi Josey McNamara e Ynon Kreiz.

Ynon Kreiz di Mattel ha detto sul progetto dedicato al lungometraggio di Barbie:

Stiamo parlando di uno dei più grandi franchise a livello mondiale, e siamo entusiasti di collaborare con la Warner Bros. e con Margot Robbie per portare sul grande schermo questo adattamento. Siamo già proiettati in avanti per creare nuove storie legate ai nostri brand più amati. Mattel Films ha un grande potenziale, e intendiamo valorizzare sempre di più le nostre proprietà intellettuali.