Barbie: Will Ferrell nel cast del film con Margot Robbie

L'interprete Will Ferrell è stato ingaggiato per partecipare al film su Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling.

12—Apr—2022 / 12:13 AM

Il cast di Barbie si arricchisce di un altro nome importante: stiamo parlando di Will Ferrell, che reciterà al fianco di Margot Robbie nel lungometraggio dedicato alla popolarissima bambola. All’annuncio, però, non è seguito il ruolo che Will Ferrell avrà nel film dedicato a Barbie.

Mentre Margot Robbie sarà Barbie, Ryan Gosling farà Ken. Nel film saranno presenti anche America Ferrara, Kate McKinnon e Simu Liu, mentre la regia è stata affidata a Greta Gerwig. La Gerwig scriverà la sceneggiatura assieme a Noah Baumbach.

Margot Robbie, oltre a fare da protagonista, produrrà il progetto con la sua compagnia, la LuckyChap Entertainment, supportata da Tom Ackerley. Tra gli altri produttori sono inclusi Robbie Brenner, che lavorerà per Mattel, e David Heyman di Heyday Films. E ci saranno anche come produttori esecutivi Josey McNamara e Ynon Kreiz.

Ynon Kreiz di Mattel ha detto sul progetto dedicato al lungometraggio di Barbie: