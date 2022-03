Coyote vs. Acme: Will Forte entra nel cast del film con John Cena

Will Forte si unisce al cast di Coyote vs. Acme, il lungometraggio della Warner Bros con protagonisti i personaggi Looney Tunes e John Cena.

Nelle ultime ore sono state offerte diverse novità riguardo ai prossimi lungometraggi Warner Bros, soprattutto quelli dell’universo DC Comics. Ma, oltre alla comunicazione di nuove date d’uscita dei film, è stato annunciato anche l’ingresso nel cast di Coyote vs. Acme dell’interprete Will Forte, che affiancherà il già annunciato John Cena.

Will Forte nel film Coyote vs. Acme vestirà i panni di un avvocato, impegnato nella causa che Willy il Coyote intenta alla Acme per i continui fallimenti logistici nel tentativo di acciuffare Beep Beep. Ricordiamo che Will Forte ha fatto parte di lungometraggi come Nebraska, Rock of Ages, Panama Papers e Un Weekend da bamboccioni 2. L’attore è stato anche nel cast del Saturday Night Live.

Al centro di Coyote vs. Acme ci sarà il personaggio di Willy il Coyote che, dopo i suoi fallimenti con i prodotti Acme, decide di fare causa alla società. Willy se la dovrà vedere in questa situazione con il boss interpretato da John Cena, ma l’amicizia che nascerà tra il cartone ed il suo avvocato aumenterà la loro determinazione nel vincere questa causa.

A produrre il progetto ci saranno Chris DeFaria e James Gunn. Il film live-action uscirà il 21 luglio 2023 e sarà prodotto da James Gunn. Il lungometraggio proseguirà il sodalizio tra James Gunn e John Cena che, oltre a fare The Suicide Squad insieme, hanno di recente lavorato sulla serie TV su Peacemaker.

Mentre, per quanto riguarda i film dei Looney Tunes, l’anno scorso è uscito il secondo lungometraggio su Space Jam con Lebron James protagonista.