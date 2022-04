Prossimamente: Zerocalcare ospite del sesto episodio del podcast di Netflix

Online è disponibile il nuovo episodio del podcast di Netflix intitolato Prossimamente, e l’ospite che è stato portato in puntata è il popolare fumettista Zerocalcare, già protagonista della serie animata Strappare Lungo i Bordi, uscita lo scorso novembre sulla piattaforma streaming.

Questa è la descrizione offerta sulla piattaforma streaming:

Nella sesta puntata di Prossimamente – Cose che non vedrete mai su Netflix, Chiara Galeazzi e Filippo Ferrari hanno provato a ideare un reality rivoluzionario con Zerocalcare: meglio lo show di cucina dedicato ai surgelati o gli agenti immobiliari di Rebibbia? In ogni caso, NO Marie Kondo.