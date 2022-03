Strappare Lungo i Bordi: in un video Zerocalcare disegna i protagonisti della serie TV

Ecco Zerocalcare mentre disegna i protagonisti di Strappare Lungo i Bordi in un nuovo video diffuso da Netflix.

Dopo il successo di Strappare Lungo i Bordi la piattaforma streaming Netflix ha pubblicato su YouTube diversi contenuti dedicati alla serie TV con protagonista Zerocalcare, e dopo un periodo di stop è da poco disponibile un nuovo video in cui si vede l’artista disegnare i protagonisti del cartone.

Ecco Zerocalcare che disegna i protagonisti di Strappare Lungo i Bordi. Nell’immagine si vedono seduti sul divano lo stesso Zerocalcare assieme a Secco e Sarah.

Questa è la descrizione ufficiale offerta dalla piattaforma streaming del cartone:

Strappare lungo i bordi è la storia di un viaggio complicato che Zerocalcare fa con i suoi amici Sarah e Secco. Lungo la strada, emergeranno episodi della sua vita solo apparentemente scollegati tra di loro, ma che alla fine riveleranno un significato profondo.

Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancano personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce è di Valerio Mastandrea.

La serie animata è uscita su Netflix il 17 novembre 2021.

