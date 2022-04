El Muerto è il nuovo film Marvel / Sony ad essere annunciato

Sony Pictures è decisa a sfruttare i proprio diritti sull’universo di Spider-Man fino all’ultimo personaggio, sembrerebbe: dopo l’annuncio del terzo film di Venom e la messa in produzione di Kraven the Hunter e Madame Web ecco che un altro antieroe dei fumetti arriverà al cinema: El Muerto.

Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 12 gennaio 2024, con il rapper Bad Bunny come protagonista, oramai lanciatissimo non solo nel campo musicale ma anche come attore, dato che esordirà in Bullet Train, il nuovo film con Brad Pitt, sempre di produzione Sony.

Non sono state date specifiche riguardo a trama e altri personaggi del film Marvel, ma guardando ai fumetti possiamo immaginare ne ripercorrerà a grandi linee le storie, sebbene difficilmente il debutto del personaggio sarà sul ring contro Spider-Man già in questa prima pellicola. Nei comics Juan-Carlos Estrada Sánchez è il nuovo erede del titolo e della maschera di El Muerto, leggendario luchador dalla forza sovrumana.

Leggi anche: