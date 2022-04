Being Mortal: sospese le riprese del film per comportamenti inappropriati di Bill Murray

Bill Murray torna a far parlare di sé a causa dei suoi comportamenti, e questa volta le sue azioni hanno portato alla sospensione delle riprese del film Being Mortal, con protagonisti Aziz Ansari e Seth Rogen. La decisione sarebbe stata presa direttamente dalla Searchlight Pictures.

Secondo quanto è stato riferito dagli insider, Bill Murray durante le riprese di Being Mortal avrebbe avuto dei comportamenti inappropriati. In una lettera inviata dalla casa di produzione alla squadra di lavoro è stato riportato:

Durante la scorsa settimana abbiamo riscontrato delle lamentele, che abbiamo subito voluto approfondire. Dopo aver analizzato la situazione abbiamo deciso di non far per il momento proseguire la produzione.

Il lungometraggio Being Mortal è pianificato per l’uscita nel 2023, ed è basato sul libro di Atul Gawande intitolato Being Mortal: Medicine and What Matters in the End, che racconta la vera storia dell’autore Atul Gawande. Il protagonista cerca di trasmettere ad i suoi pazienti il potere della medicina, soprattutto rivolgendosi a coloro che sono nella fase terminale. I metodi di Gawande vogliono aiutare i pazienti che sono arrivati alla fine del loro percorso di vita, supportandoli nel momento più delicato.

