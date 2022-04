Spider-Man: Across the Spider-Verse slitta al 2023

Sony Pictures Animation ha annunciato le nuove date per i prossimi due film animati di Spidey: Spider-Man: Across the Spider-Verse slitta al 2 giugno 2023.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man – Un nuovo universo, era inizialmente schedulato per uscire il 7 ottobre di quest’anno, ma un rinvio era nell’aria, sia per motivi produttivi che di marketing: e infatti Sony Pictures Animation ha diramato oggi un teaser con le nuove date per il dittico di film previsto.

A shift in the multi-verse. 🕸 Spider-Man: Across the Spider-Verse – June 2, 2023

🕸 Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II – March 29, 2024#SpiderVerse pic.twitter.com/WcyfDHaxpV — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) April 21, 2022

Spider-Man: Across the Spider-Verse slitta dunque al 2 giugno dell’anno prossimo, mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.

Non sono state date altre info in proposito alle pellicole, che rimangono molto attese: il film originale è piaciuto molto al pubblico, che ora più che mai, dopo l’incredibile successo di No Way Home, è affamato di nuove storie dell’Arrampicamuri al cinema.

