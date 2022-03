Spider-Man: No Way Home è il terzo film con più incassi di sempre negli Stati Uniti

Spider-Man: No Way Home è diventato il terzo film con più incassi di sempre negli Stati Uniti, grazie agli 800 milioni di dollari di guadagni complessivi.

Spider-Man: No Way Home, nonostante sia uscito nei cinema a dicembre, continua a guadagnare al box-office, e gli ultimi numeri hanno consentito al lungometraggio di arrivare a ottenere complessivamente ben 800,4 milioni di dollari di guadagni nei soli Stati Uniti, una cifra che porta il film al terzo posto tra le pellicole più viste di sempre negli USA.

Gli 800 milioni di dollari di Spider-Man: No Way Home al box-office degli Stati Uniti sono stati superati, fino ad ora, solo da Star Wars: Il Risveglio della Forza che ha ottenuto 936 milioni, e da Avengers: Endgame che ne ha guadagnati 858. Sommando le cifre americane e quelle internazionali, Spider-Man: No Way Home ha ottenuto fino ad ora 1,9 miliardi di dollari.

In questo nuovo capitolo della saga del personaggio, la star Tom Holland torna nei panni dell’amichevole Supereroe di quartiere dell’Universo Cinematografico Marvel in una super produzione che riunisce oltre vent’anni di storie, insieme alla magnetica Zendaya nel ruolo di Michelle “MJ” Jones-Watson e l’iconico Benedict Cumberbatch in quelli dello stregone supremo Doctor Strange. Il regista Jon Watts, già dietro la macchina da presa di “Spider-Man: Homecoming” e “Spider-Man: Far From Home”, dopo le incursioni nelle capitali europee del film precedente sposta l’azione nel Multiverso.