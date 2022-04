Inclassificabili: il video della seconda puntata è dedicato alle sigle da non skippare

Dario Moccia e Panetty nel secondo episodio di Inclassificabili parlano delle sigle di serie TV live-action e animate da non skippare.

21—Apr—2022 / 10:14 AM

Netflix ha pubblicato su YouTube il secondo episodio dello show Inclassificabili, che vede Dario Moccia e Panetty protagonisti. La nuova puntata è dedicata alle sigle da non skippare, e prende in esame show come Cuphead, Bojack Horseman, Narcos e tanti altri.

Ecco il video della seconda puntata di Inclassificabili.

Questa è la descrizione offerta da Netflix, con tutti i titoli delle serie prese in considerazione durante la puntata:

Nella seconda puntata di Inclassificabili, parliamo di sigle che è letteralmente impossibile skippare. Tra tante gags con layer e senza, i Moccetty daranno lustro alle proprie ugole, esibendosi in performance perfette per sollazzare gli spettatori tra una visione e l’altra fino a quando si va a letto. I TITOLI DELLA PUNTATA: La serie di Cuphead!, The Office Arcane, La casa di carta, Strappare lungo i bordi, Friends, L’attacco dei giganti, Bojack Horseman, Narcos, Neon Genesis Evangelion.

Ricordiamo che il primo episodio dello show è stato dedicato ai “poteri che vorremmo avere”. Inclassificabili è già il secondo progetto di questo tipo che viene proposto sul canale YouTube della piattaforma streaming Netflix, che sta già portando avanti da un paio di episodi il podcast intitolato Prossimamente, che viene condotto da Chiara Galeazzi e Filippo Ferrari.