Prossimamente: Michela Giraud nel quarto episodio del podcast di Netflix

Dopo gli episodi che hanno ospitato Alessandro Cattelan e Francesco Costa, ritorna Prossimamente con il quarto episodio del podcast di Netflix, che ha come protagonista Michela Giraud, la popolare comica che ha fatto parte anche del cast di LOL – Chi Ride è Fuori. A condurlo sono Chiara Galeazzi e Filippo Ferrari.

Ecco il video di Prossimamente con ospite Michela Giraud.

Questa è la descrizione dell’episodio proposta dalla piattaforma streaming Netflix:

Nella quarta puntata di Prossimamente – Cose che non vedrete mai su Netflix, Chiara Galeazzi e Filippo Ferrari hanno sognato in grande con Michela Giraud: un nuovo Bridgerton ambientato a Roma Nord, dove i protagonisti di SKAM e Baby si contendono la sua mano e la regina è Sabrina Ferilli.

Questa, invece, è la descrizione generale di Prossimamente:

Cosa ci vuole per proporre una serie a Netflix? – si legge nella descrizione su Spotify. Chiara Galeazzi e Filippo Ferrari cercheranno di rispondere a questa domanda in “Prossimamente”, il podcast dedicato alle nuove uscite della piattaforma.

Approfittando della presenza di ospiti che hanno lavorato con Netflix e personaggi della cultura pop italiana, Chiara e Filippo proveranno a sviluppare insieme a loro nuove stagioni di serie già esistenti o improbabili soggetti completamente nuovi a partire da quello che il pubblico ha visto di più, sperando di piazzarle sulla piattaforma e di cambiare lavoro.

Ce la faranno? SPOILER ALERT: no.