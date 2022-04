WhatsApp: creare nuovi gruppi diventa più facile nella beta

Come mostrato dalle pagine di WABetaInfo, la beta di WhatsApp ha aggiunto una feature particolarmente utile per la creazione di nuovi gruppi.

La beta di WhatsApp continua ad aggiornarsi con molteplici novità, che come di consueto vengono riportate dalle note pagine di WABetaInfo, sempre pronte ad anticipare ciò che arriverà in futuro sull’app principale.

Nell’ultimo aggiornamento del portale, è stato confermato che al momento WhatsApp ha perso la selezione della lingua in beta, come in genere avviene per quando sono presenti dei bug potenzialmente gravi che possono compromettere l’integrità dell’applicazione. La novità in questo caso riguarda però un’utile scorciatoia che può essere utilizzata al fine di creare dei gruppi in maniera veloce nel caso in cui si tratti almeno del secondo.

Il tutto potrà essere fatta recandosi nella sezione dove si ha modo di vedere i gruppi in comune con una data persona, dove sarà presente un nuovo pulsante utile per aggiungere altre persone a parte quella di cui si sta guardando il profilo, velocizzando quindi di molto il processo.

La novità, seppur ovviamente non rivoluzionaria, avrà modo di risultare utile per quando ad esempio ci si trova a dover tornare nel menu principale per avviare il gruppo con un’altra persona con cui si sta parlando, processo che quindi in futuro diventerà decisamente più semplice.