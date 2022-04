Nightmare On Elm Street: la Warner Bros. sta rinegoziando i diritti del franchise

Secondo quanto riferito da Puck, la Warner Bros. starebbe rinegoziando i diritti per alcuni dei suoi franchise come Nightmare On Elm Street e Beetlejuice.

Secondo quanto rivelato dal sito Puck sembra che la Warner Bros. stia rinegoziando i diritti di alcuni dei suoi franchise, tra i quali ci sono Nightmare on Elm Street, Beetlejuice e La Piccola Bottega degli Orrori.

Soprattutto Nightmare on Elm Street è un franchise molto importante per gli amanti dell’horror, considerando che si tratta della saga cinematografica che ha lanciato la figura di Freddy Krueger. Il fatto che la Warner Bros. sia pronta a ridiscutere i diritti di questi franchise è dovuto all’esistenza del Copyright Act del 1978, che ultimamente ha portato a discutere i diritti del franchise di Venerdì 13.

Secondo questo atto legislativo gli autori e creatori dei franchise possono ridiscutere i diritti delle creazioni a cui hanno partecipato dopo un certo numero di anni. Si tratta di un potenziale rischio per le case di produzione, considerando che viviamo in un’epoca in cui le vecchie proprietà intellettuali sono in grado di far guadagnare centinaia di milioni di dollari, mentre si fa fatica a proporne delle nuove.

Dal 2010 non viene distribuito un nuovo lungometraggio sulla saga di Nightmare, considerando che il film remake non ha ottenuto un grande successo. Mentre per quanto riguarda Beetlejuice si parla di un lungometraggio sequel in lavorazione.