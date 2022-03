Beetlejuice 2: il film in lavorazione con Michael Keaton e Winona Ryder (rumor)

Secondo quanto riportato da The Ankler's Hollywood Transom, il film Beetlejuice 2 sarebbe in lavorazione, e vedrà il ritorno di Michael Keaton e Winona Ryder.

Per anni si è parlato della possibilità di realizzare Beetlejuice 2, ma tutte le speranze di veder realizzare il lungometraggio sono sempre andate puntualmente a naufragare, ma questa volta un rumor di The Ankler’s Hollywood Transom ha fatto drizzare le antenne degli appassionati, considerando che si è parlato del film come già in produzione, e che prevedrebbe addirittura il ritorno di Michael Keaton e Winona Ryder nel cast. Addirittura sembra che le riprese possano già iniziare durante questa estate.

Secondo quanto riportato dal The Ankler’s Hollywood Transom a produrre Beetlejuice 2 ci sarà la Plan B Entertainment, inc., compagnia di produzione di Brad Pitt. E se il rumor diventasse un qualcosa di ufficiale, il ritorno di Michael Keaton e Winona Ryder scatenerebbe l’entusiasmo di tutti gli appassionati di questo film cult. C’è da capire, eventualmente, se il progetto vedrebbe il ritorno anche di Tim Burton alla regia.

Qualche tempo fa a parlare della produzione mancata di Beetlejuice 2 è stato il compositore Danny Elfman, che ha dichiarato:

Tim Burton non mi ha menzionato la cosa, ma un anno fa ho incontrato Michael Keaton che mi chiese se si sarebbe fatto Beetlejuice 2, e gli risposi che ne sapeva più lui che io. Il progetto si è provato a sviluppare per diversi anni, ma non so come siano andate a finire le cose. Sono sempre l’ultimo a sapere le notizie, credetemi.

Ricordiamo che Beetlejuice è uscito nel 1988. Il film è disponibile su Netflix.