Xiaomi 12S e 12S Pro in arrivo con Snapdragon 8 Gen 1+?

Come spiegato sulle pagine di GizChina, sembra che Xiaomi avrà modo di ampliare ulteriormente la sua serie 12 con moltissimi dispositivi, i quali dovrebbero venire rilasciati nel giro di davvero poco tempo per la felicità degli utenti, seppur non ci siano ancora novità ufficiali per quel che concerne un possibile debutto nel mercato globale per questi.

A quanto pare, i nuovi dispositivi saranno gli Xiaomi 12S e 12S Pro, che dovrebbero offrire dei miglioramenti rispetto ai modelli base già disponibili, e che al contempo risulterebbero particolarmente più performanti, seppur non sia chiaro al momento fino a che punto.

Sembra infatti che la grossa aggiunta sarà la presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 1+ all’interno, il quale, nonostante non ci sia stato ancora alcun tipo di annuncio ufficiale da parte di Qualcomm, dovrebbe essere in grado di offrire addirittura dei miglioramenti rispetto a quanto visto con il top di gamma fino a oggi.

Pare nello specifico che il gioiellino verrà quindi svelato nel giro di non troppo tempo, e che ancora una volta Xiaomi sarà una delle compagnie a offrire nei propri smartphone il top di gamma di Qualcomm per garantire delle performance al top.