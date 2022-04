Streets of Rage: il videogioco Sega diventa un film grazie al creatore di John Wick

Le intenzioni di Sega, con il logo cinematografico composto da frame tratti dai suoi giochi più famosi, faceva presagire l’intenzione di arrivare in sala anche con altri franchise, e infatti ecco arrivare, dopo il successo dei due film su Sonic, Streets of Rage, mitico picchiaduro a scorrimento “vintage”.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli del progetto, ma alla produzione ci saranno dj2 Entertainment (co-produttori con Paramount dei film di Sonic) ed Escape Artists (produttori della serie di Equalizer) mentre la sceneggiatura sarà opera di Derek Kolstad, ideatore di John Wick e Io sono nessuno, e dunque un vero e proprio marchio di garanzia per quanto riguarda i film d’azione ricchi di combattimenti da strada.

Streets of Rage, difatti, faceva parte della folta nicchia di genere dei picchiaduro a scorrimento, proprio come i più famosi Double Dragon e Final Fight, proponendo peraltro una trama simile, con tre ex poliziotti intenti a smantellare una rete criminale facendosi largo a cazzotti tra bassifondi e piani alti della città. Il gioco ha avuto tre episodi su Sega Mega Drive negli anni ’90, per poi tornare in auge recentemente grazie a un quarto episodio forse un po’ tardivo ma molto bello, che ha riacceso l’interesse per questa ip.

Resta da vedere chi sarà il regista scelto per questa operazione, che tipo di cast si sceglierà di adottare e se l’ambientazione resterà quella degli anni ’90 o ci sarà una trasposizione moderna.

Leggi anche: