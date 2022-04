Samsung Galaxy Z Fold 4 arriverà senza S Pen per contenere le dimensioni?

Non sappiamo ancora quali saranno i cambiamenti dei prossimi pieghevoli targati Samsung, fra cui il tanto chiacchierato Z Flip 4, il quale dovrebbe presentarsi nello specifico con delle migliorie rispetto al modello uscito ormai quasi un anno fa. Mentre però non ci sono ancora informazioni ufficiali dalla compagnia, continuano a emergere potenziali informazioni in merito alle potenzialità del dispositivo in questione.

Parliamo nello specifico in questo caso di anticipazioni che arrivano grazie al noto tipster Ice Universe, il quale ha infatti parlato apertamente sulla piattaforma di Twitter del nuovo dispositivo pronto a piegarsi e offrire sia le dimensioni di un tablet che quelle di un telefono grazie alla sua feature principale. A quanto pare, vista l’assenza di una S Pen il dispositivo si presenterà con delle dimensioni ridotte rispetto a quanto visto in passato. Potete ammirare il Twitter tradotto del tipster qui di seguito:

Galaxy Z Fold4 will not have built-in S Pen. Fold4 will be a little smaller and thinner. This is correct. No one likes a brick. — Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2022

Il Galaxy Z Fold 4 non avrà una S Pen all’interno. Il Fold 4 sarà più piccolo e sottile. Ciò è corretto. A nessuno piace avere un mattone.

Non è quindi chiaro quando il dispositivo verrà rivelato, ma sembra a questo punto alquanto probabile che il colosso sudcoreano abbia davvero deciso di rimuovere la S Pen con l’obiettivo di rendere i dispositivi in questione maggiormente sottili e accessibili per gli utenti.

Ovviamente, non si tratta di informazioni confermate, anche se non sono pochi gli utenti che si sono lamentati nel corso dei mesi delle dimensioni dei device in questione, e una scelta di questo tipo, utile anche per gestire al meglio i costi, non è quindi da escludere. Non resterà a questo punto che aspettare un annuncio ufficiale dell’azienda relativo al nuovo gioiellino, sperando che questo non abbia modo di farsi attendere ancora per molto tempo.