Animali Fantastici: I Segreti di Silente conquista il box office italiano

Straordinario risultato al botteghino italiano per Animali Fantastici: I Segreti di Silente, l’atteso nuovo capitolo del Wizarding World creato da J.K. Rowling, che ha trionfato al box office italiano conquistando il grande pubblico con 4.000.000€ di incasso in soli sei giorni di programmazione.

Thomas J. Ciampa, Country Manager Warner Bros. Italy, Spain and Portugal, ha così commentato il successo del film:

Dopo Spider-Man, Me Contro Te, Uncharted, The Batman, Morbius, celebriamo oggi con orgoglio un altro successo, quello di Animali Fantastici – I Segreti di Silente. Questo risultato eccezionale conferma ancora una volta il grande desiderio del pubblico di vivere l’esperienza in sala e dimostra come una strategia di comunicazione integrata, in grado di rendere una nuova uscita cinematografica un vero evento da non perdere, ottenga risultati straordinari. Un approccio vincente, che consente la costruzione ed il consolidamento delle grandi franchise destinate a durare nel tempo.