Renfield: concluse le riprese del film con Nicolas Cage

Dopo che sono state rivelate alcune foto dal set, si sono concluse le riprese di Renfield, film che si ricollega alla storia di Dracula, e che avrà come protagonisti Nicolas Cage e Nicholas Hoult. L’annuncio è stato fatto direttamente dalla Universal Pictures attraverso Twitter.

Nel tweet della Universal vengono mostrati Nicholas Hoult e Awkwafina, che posano al fianco del regista Chris McKay. Nel post è scritto: “Le riprese di Renfield si sono ufficialmente concluse! Date una controllata al calendario, mancano 365 giorni all’uscita del film sul grande schermo”.

Principal photography on #Renfield has officially wrapped! 🧛🎬 Only….*checks calendar* 365 days til it hits the big screen! pic.twitter.com/brhzL2Xdys — Universal Pictures (@UniversalPics) April 14, 2022

La durata delle riprese è stata relativamente breve, considerando che la produzione si è riunita sul set a febbraio, ed a metà aprile si sono già conclusi i lavori. Al centro della storia ci saranno Dracula (interpretato da Cage) e il suo servo (Nicholas Hoult), per un lungometraggio che mischierà commedia e horror.

Il resto del cast prevede la presenza di Ben Schwartz (“Sonic 2: Il film”), Adrian Martinez (“The Blacklist: Redemption”), Bess Rouss (“Ghostbusters”), Shohreh Agdashloo (“The Expanse”), e James Moses (“Queenpins”).

Renfield è diretto da Chris McKay, regista che ha già lavorato a The Lego Batman Movie e The Tomorrow War. A scrivere la sceneggiatura è stato Ryan Ridley, che ha lavorato in precedenza su Rick and Morty, Community, e Invincible. La storia è stata ideata da Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead.