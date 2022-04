Gli iPhone 14 supporteranno la connettività satellitare per le emergenze?

Come da poco anticipato sulle pagine di Gizmochina, gli iPhone 14 dovrebbero presentarsi con la connettività satellitare per far fronte alle emergenze.

Stando a quel che sappiamo, Apple dovrebbe avere modo di lanciare i nuovi iPhone 14 nel mese di settembre, continuando la propria tradizione del debutto di nuovi telefoni nel mese dell’anno in questione. Non ci sono ancora novità ufficiali in tal senso, e la compagnia non ha ancora infatti avuto modo di parlare dei prossimi gioiellini che renderà disponibili, ma non per questo moltissimi leak non arrivano in rete con l’obiettivo di anticipare alcune specifiche novità.

A quanto pare infatti, come era già stato suggerito tempo a dietro, la compagnia potrebbe essere al lavoro con l’obiettivo di rendere i suoi dispositivi più sicuri come avviene per gli Apple Watch, in questo caso per quel che riguarda la connessione satellitare. Sembra infatti che l’obiettivo sia quello di rendere i dispositivi perfetti per chiamare i soccorsi in caso di emergenza, specialmente in situazioni che risultano particolarmente pericolose.

Sembra che i nuovi sistemi includeranno una vera e propria sezione dedicata ai contatti di emergenza per inviare brevi messaggi dove il collegamento cellulare non risulta presente. Sembra quindi che la compagnia potrebbe includere il tutto anche in ulteriori suoi device, seppur non ci siano ancora specifiche novità in tal senso. Mentre sembrava probabile che anche gli iPhone 13 avrebbero offerto questa possibilità, Mark Gurman di Bloomberg punta invece ai modelli del prossimo anno per l’inserimento.

Non resterà che attendere quindi maggiori dettagli in merito alle potenzialità dei dispositivi, anche per quel che concerne l’ambito nella sicurezza nel corso della conferenza ufficiale che Apple avrà modo di tenere con l’obiettivo di presentare i suoi telefoni, approfondendo quindi le varie migliorie che li distanzieranno rispetto alla scorsa serie. A quanto pare, questi si vedranno soprattutto nel comparto fotocamere, come abbiamo avuto modo di approfondire di recente in questo articolo.